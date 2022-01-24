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AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
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AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber

Son zamanlarda hayatın her alanında şiddet olaylarının artığını belirten Dişkaya, “Hele sağlık şiddet daha ağır bir suç. Sağlıkçı kanı ile canı ile zamanı ile insanlara sağlık dağıtırken bir takım psikopatların bunlara şiddet uygulamasını ne kabul etmek mümkün, ne de göz yumak mümkün, cezalar ağırlaştırılıyor ama bitmiyor. Bu cezaların gerekiyorsa daha da ağırlaştırılması lazım. En son hemşiremize yapılan ve Adıyaman'da yapılan o saldırıyı ibret ile izledik. Cezaların bu konuda ağır olması lazım. Gerekiyorsa idam getirilmeli, idamsa idam kim bir insanı suçsuz günahsız bir yere öldürüyorsa oda idam edilmeli, artık idamın getirilmesini istiyorum.” Dedi.
Yakan zamanda kadına yönelik şiddetin örneklerinden birinin Adıyaman’da yaşandığını anımsatan Dişkaya, suçsuz günahsız bir kadının eşi tarafından katledildiğini kaydetti.
 “İnsanların hayatını katletmeye kim izin veriyor.” Diyen Dişkaya, şöyle devam:
“Bu kadın cinayetlerinde cezaların bir kez daha elden geçirilmesi ve ağır cezaların verilmesi gerek diye düşünüyorum. Bir de toplumu bozdular, kadına el kalkar mı, töremizde kadına el kalkmaz, tamam eşinle anlaşamayabilirsin, fikir ayrılığı olabilir medeni bir şekilde ayrılmak varken öldürmek kabul edilecek bir şey değil. Artık bu konu ülkemizin bir kanayan yarası haline geldi. Bunun çaresi nedir diye soracak olursanız bunun tek çözümü idam. Sorgusuz sualsiz idam, kadını mı öldürdün sen de idam olacaksın bunun başka çözümü kalmadı. Yoksa bu kadın cinayetleri ülkemizde bitmeyecek.”
Dişkaya, elektrik dağıtım şirketi Akedaş’ın uyguladığı yüksek fatura konusuna da değindi.
Faturaların çok yüksek geldiğini kaydeden Dişkaya, “Faturalar can yakıyor. Ben bunu daha öncede söyledim. Bu konuda her abonesi olanın kendi abonesini sayacını takip etmesi lazım. Bir de ne tüketiyor onu hesaplatması lazım, Akedaş  bunu yapmak zorunda. Vatandaşların ben ne kadarlık bir tüketim yapıyorum gelip bu malzemelerini hesapla derseniz yetkililer gelip bunu hesaplıyorlar ve çekim güçlerini sizlere söylüyorlar. En azından ne harcayacağınızdan bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama bu zamlar kaldırılacak gibi değil hükümet suçlanıyor ama hükümet bu zamlara bir şey diyemiyor. Diğer taraftan hükümet karar alıyor, parasını ödemeyenlerin paralarını ödüyor. Bu faturaların inceleme yapılması lazım, burada bir keyfiyet var mı diye, harcanmayan bir elektrik faturası vatandaşlardan alınıyor mu, özelikle açma kapama rezaletinin yapılmaması lazım.” dedi.
Şirketin faturasının ödemesini geçiren vatandaşın enerjisini anında kestiğini ve vatandaşı mağdur ettiğini vurgulayan Dişkaya, “Hemen kesiyorlar anında sisteme giriş yapıyor ve para almak için bu hırsızlıktır. Her ev her saat abonesi Akedaş çalışıyor, her ay buraya ödemesini yapıyor. O paralarda desteleniyor ve buraların sahiplerinin hesaplarına yatıyor. Adıyaman'dan dışarı akan bir para karşılığında ilimize bir yatırımı, bir katkısı, yok. Bize göre adil olmayan bir sistem, sorsanız biz özelleştirdik bunlar da aldı diyecekler. Doğru özelleştirildi bunun olması yanlıştı zaten altın yumurtlayan bir yer burası. Yasaya göre burası özelleştirilmiş buradan yetkililere çağrımız olsun özellikle halkla ilişkiler biriminin biraz düzenlenmesini, elektrik kesme açma olayının bitirilmesini, adil olmayan faturalar var ise buralara müdahale edilmesini ben insanlık adına kendilerinden bekliyorum. Yazık bu insanlarımıza zaten bu insanlarımız mağdur ve gariban gerçekten insanlarımız isyanda diyebilirim.” Şeklinde konuştu.
“AKMERCAN da sorgulanmalı”
Dişkaya, doğalgaz dağıtım şirketi Akmercan’ın da sorgulanması gerektiğini belirtti.
Çelikhan ve Samsat’ta doğalgaz sorunu yaşandığını kaydeden Dişkaya, şöyle konuştu:
“Çelikhan, Samsat'a doğal gaz yok, insanlarımız bu soğuk havada donuyor evlerinde. Bu firma sözleşme yapmışsa bu ilçeler doğal gaza geçmiş ise karın yağacağının da bir hafta önceden bilindiği bir ortamda eğer sen tasıma ile buraları ısıtıyorsan iki veya üç tanker fazla oralara gönderemediniz mi? O insanları mağdur, hasta olmasına vesile olmasının bir hesabının olması lazım. Bu hesabı soracak olan kamu yetkililerinin de bu firma sahibine bunun hesabının sorulması kanaatindeyim. Böyle keyfiyet insanların bu firmanın keyfiyetine teslim edilmesini ben asla kabul etmiyorum ve yanlış buluyorum bunun mutlaka bir hesap soranın da çıkacağına inanıyorum. Her gün Samsat ve Çelikhan bizleri arıyorlar, doğal gazımız yok diyorlar. Diyorlar ki burada doğal gaz yok, buralara boru döşenmemiş buraları taşımalı sistem ile ısıtıyorlar. Sen buraları taşımalı sistem ile ısıtıyorsan oralarının tedbirini al yine kar yağacak Samsat ve Çelikhan ısınması konusunda tedbirlerinin alınması lazım. Kimse bu insanları ölümle burun buruna getiremez. İsyan ediyoruz artık bizler vatandaşlarına adına”

 

Kaynak: PHA
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