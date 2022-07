Adıyaman turizmine kadın eliyle kokulu mum desteği - Videolu Haber

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Handan Gergerli ve iki çocuk annesi 36 yaşındaki Pınar Türk, çok ilgi duydukları mum üretimi için kolları sıvadı.

Giyim üzerine butik işleten Türk, işyerinin bir bölümünde kardeşi Gergerli ile ürettikleri kokulu mumların satışını yapmaya başladı.

Kentte ilk kez üretilen kokulu mumların ilgi görmesi üzerine üretimi artıran girişimci kardeşler, işyerini mum evine çevirdi.

Adıyaman’ın tanıtımına yönelik çalışmalarına ağırlık veren kardeşler, heykel ve alternatif model çalışmaları için İstanbul’da bir süre eğitim aldı.

Daha sonra Dünya’nın 8. harikası olarak kabul edilen ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki heykellerin kokulu mumunu yaptı.

Adıyaman halkı tarafından çok ilgi gören rengarenk ve kokulu mumlar, internet üzerinden de Türkiye’nin 81 iline satışı yapılıyor.

Nemrut heykellerinin yanı sıra kentteki diğer tarihi dokuların minyatür mumlarını yaparak Adıyaman’ın turizmine katkıda bulunmayı hedefliyorlar.

Mum üreticisi Handan Gergerli, PHA muhabirine küçük yaştan beri ablası ile iş kurma hayalinin olduğunu ve gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Asıl mesleğinin sigortacılık olduğunu aktaran Gergerli, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümüzden beri böyle ablamla çok yakın bir ilişkimiz var. Beraber bir iş yapmak istiyorduk. Mumlara da aşırı ilgimiz vardı ve birlikte bu işe girmeye karar verdik. İlk önce hobi olarak başladığımız mum satışı için dükkânın bir bölümünü ayırdık. Şimdi tamamen mum evine çevirdik.

Adıyaman’daki Nemrut heykellerinin konumu, tarihi özelliği çok güzel ve önemli.

Tarihi Nemrut heykellerinin mumunu yapmamızın en büyük sebebi Adıyamanlı olmamızdı. Tarihi mekanları yapmaya devam edeceğiz. Şu an otellerle görüşüyoruz, Nemrut’taki kafeteryalarla görüşüyoruz, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz buda bizi mutlu ediyor."

"Mumdan eşimin yüzünü yapın"

Bu işe girerken çevrenin ve ailenin tepki gösterdiğini ifade eden Gergerli,"Çünkü ikimiz de kurulu düzenimizi bıraktık. Adıyamanlılar şuan muma güzel ilgi gösteriyorlar. Bir de kokulu olması onları daha çok çekiyor. Bu şekilde güzel dönüşler alıyoruz. Özel siparişlerde talep ediliyor. Farklı istekler de alıyoruz, ‘eşimin yüzünü yapın’ diyen de oluyor. Türkiye’nin 81 iline satış yapıyoruz. Her yere kargomuz var. Sosyal medya sitelerimiz kuruldu Türkiye’nin her yerine satış yapıyoruz.

Yurtdışı görüşmemiz var ve devam ediyor istediğimiz anlaşma yapılırsa o konuda zaten yine bildireceğiz."

“Kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli”

Pınar Türk ise; daha önceleri giyim üzerine butik işlettiğini ancak mutlu olmadığını belirtti.

Kız kardeşi ile farklı bir iş yapmaya karar verdiklerinde ilgilerini çeken ve sevdikleri mum yapımını araştırdıklarını kaydeden Türk, süreci şöyle anlattı:

"Ufak bir giyim dükkanım vardı, butiğimden hiçbir zaman da mutlu değildim. Kız kardeşimle beraber farklı bir şey yapmak istedik. Çok uzun zamandır da mumlara düşkünlüğümüz vardı zaten seviyorduk. Bir gün oturup böyle bir karar aldık. Mum mu yapsak acaba satabilir miyiz? Önce dükkanın küçük bir kısmını yaptık daha sonrasında ilgi ve istekler çoğalınca dükkanı tamamen mum evine dönüştürmeye karar verdik. Öncesinde fuarlara katıldık. Fuarlarda istekler ve tepkiler güzel olunca dükkanımızı tamamen mum evine çevirdik. İlk başladığımızda olumlu olumsuz çok fazla tepkiler aldık. Hatta ailemizle buna dahil. Kadınlar bir kere hayallerin peşinden gitmeli. Tabii destek olan insanlar varsa bu daha kolay oluyor. Bizim de en büyük destekçiniz kardeşim eşi idi, ilk etaptan beri hep yanımızdaydı. Kulaklarımızı kapatıp işimize devam ettik. Satış yaptıkça insanlar gelip gittikçe beğendikçe motivasyonumuz daha da arttı.”

Her derde deva mumlar

Kokulu mumların görselliği dışında kokusunun da birçok faydasının olduğunu ileri süren Türk, “Mumlar, A'dan Z'ye kokulu. Baş ağrısına, uykusuzluğa, sigaranın kokusunu çekmeye iyi gelen var. O kadar çok ilgi alanları var ki, tabii önce biz bunları bir araştırdık. Baş ağrısına, uykusuzluğa, strese ne iyi gelir? Düşüncesiyle liste hazırladık. İnsanlara sunarken kokulu mum diye direkt vermiyoruz. Ne için, neden istiyorsunuz şeklinde ne istediklerini belirliyoruz.

Müşterilerimiz de bizi öğrendiği için isteklerini söylüyor bizde ona göre ürün tespiti yapıyoruz.

Bu şekilde yol almaya başladık daha sonrasında da büyük bir karar alıp Adıyaman’ın Nemrut heykellerini yapmaya karar verdik. 3 aylık bir süre zarfında önce gidip özel bir eğitim aldık ancak kolay olmadı. Emek vermeden olmuyor. Özellikle kadınlar açısından bir şeyleri başarmak çabalama erkekler kadar kolay değil. Bizim için biraz daha zor, önümüz biraz daha kapalı.

Güneydoğu’ya ya da Adıyaman’ın genel çevresine baktığımız zaman insanlar çok olumsuz düşüncede olabiliyor. Mesela iki kız kardeş neden bu iş yapıyorsunuz? Bir işimiz varken neden böyle bir kalkıştınız? diyen insanlar da vardı ama biz hayallerimizin peşinden gittik.

Hedeflerimiz çok büyük kardeşimin bir kızı var benim bir kızım bir oğlum var onların geleceği için de aslında böyle bir şeyi düşündük. Daha ilerisi için de güzel yol alacağımıza eminim çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Farklı bir iş yeri açabilirdik ama biz bir ilki yaptık ve bununla da şu an gerçekten gurur diyoruz. Çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz bu da bizi zaten daha çok mutlu ediyor."

