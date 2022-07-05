Galeriler Yazarlar
Adıyaman 36
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.404,25
ALTIN
984,47
DOLAR
16,98
STERLİN
20,44
EURO
17,50

Adıyaman turizmine kadın eliyle kokulu mum desteği - Videolu Haber

Adıyaman’da girişimci iki kız kardeş hobi olarak başladıkları kokulu mum üretimini geliştirerek turizme ve kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor.

05 Temmuz 2022 Salı 09:39
46 Okunma
Adıyaman turizmine kadın eliyle kokulu mum desteği - Videolu Haber

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Handan Gergerli ve iki çocuk annesi 36 yaşındaki Pınar Türk, çok ilgi duydukları mum üretimi için kolları sıvadı.
Giyim üzerine butik işleten Türk, işyerinin bir bölümünde kardeşi Gergerli ile ürettikleri kokulu mumların satışını yapmaya başladı.
Kentte ilk kez üretilen kokulu mumların ilgi görmesi üzerine üretimi artıran girişimci kardeşler, işyerini mum evine çevirdi.
Adıyaman’ın tanıtımına yönelik çalışmalarına ağırlık veren kardeşler, heykel ve alternatif model çalışmaları için İstanbul’da bir süre eğitim aldı.
Daha sonra Dünya’nın 8. harikası olarak kabul edilen ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki heykellerin kokulu mumunu yaptı.
Adıyaman halkı tarafından çok ilgi gören rengarenk ve kokulu mumlar, internet üzerinden de Türkiye’nin 81 iline satışı yapılıyor.
Nemrut heykellerinin yanı sıra kentteki diğer tarihi dokuların minyatür mumlarını yaparak Adıyaman’ın turizmine katkıda bulunmayı hedefliyorlar.
Mum üreticisi Handan Gergerli, PHA muhabirine küçük yaştan beri ablası ile iş kurma hayalinin olduğunu ve gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Asıl mesleğinin sigortacılık olduğunu aktaran Gergerli, şunları kaydetti:
"Küçüklüğümüzden beri böyle ablamla çok yakın bir ilişkimiz var. Beraber bir iş yapmak istiyorduk. Mumlara da aşırı ilgimiz vardı ve birlikte bu işe girmeye karar verdik. İlk önce hobi olarak başladığımız mum satışı için dükkânın bir bölümünü ayırdık. Şimdi tamamen mum evine çevirdik.
Adıyaman’daki Nemrut heykellerinin konumu, tarihi özelliği çok güzel ve önemli.
Tarihi Nemrut heykellerinin mumunu yapmamızın en büyük sebebi Adıyamanlı olmamızdı. Tarihi mekanları yapmaya devam edeceğiz. Şu an otellerle görüşüyoruz, Nemrut’taki kafeteryalarla görüşüyoruz, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz buda bizi mutlu ediyor."
"Mumdan eşimin yüzünü yapın"
Bu işe girerken çevrenin ve ailenin tepki gösterdiğini ifade eden Gergerli,"Çünkü ikimiz de kurulu düzenimizi bıraktık. Adıyamanlılar şuan muma güzel ilgi gösteriyorlar. Bir de kokulu olması onları daha çok çekiyor. Bu şekilde güzel dönüşler alıyoruz. Özel siparişlerde talep ediliyor. Farklı istekler de alıyoruz, ‘eşimin yüzünü yapın’ diyen de oluyor. Türkiye’nin 81 iline satış yapıyoruz. Her yere kargomuz var. Sosyal medya sitelerimiz kuruldu Türkiye’nin her yerine satış yapıyoruz. 
Yurtdışı görüşmemiz var ve devam ediyor istediğimiz anlaşma yapılırsa o konuda zaten yine bildireceğiz."
“Kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli”
Pınar Türk ise; daha önceleri giyim üzerine butik işlettiğini ancak mutlu olmadığını belirtti.
Kız kardeşi ile farklı bir iş yapmaya karar verdiklerinde ilgilerini çeken ve sevdikleri mum yapımını araştırdıklarını kaydeden Türk, süreci şöyle anlattı:
"Ufak bir giyim dükkanım vardı, butiğimden hiçbir zaman da mutlu değildim. Kız kardeşimle beraber farklı bir şey yapmak istedik. Çok uzun zamandır da mumlara düşkünlüğümüz vardı zaten seviyorduk. Bir gün oturup böyle bir karar aldık. Mum mu yapsak acaba satabilir miyiz? Önce dükkanın küçük bir kısmını yaptık daha sonrasında ilgi ve istekler çoğalınca dükkanı tamamen mum evine dönüştürmeye karar verdik. Öncesinde fuarlara katıldık. Fuarlarda istekler ve tepkiler güzel olunca dükkanımızı tamamen mum evine çevirdik. İlk başladığımızda olumlu olumsuz çok fazla tepkiler aldık. Hatta ailemizle buna dahil. Kadınlar bir kere hayallerin peşinden gitmeli. Tabii destek olan insanlar varsa bu daha kolay oluyor. Bizim de en büyük destekçiniz kardeşim eşi idi, ilk etaptan beri hep yanımızdaydı. Kulaklarımızı kapatıp işimize devam ettik. Satış yaptıkça insanlar gelip gittikçe beğendikçe motivasyonumuz daha da arttı.”
Her derde deva mumlar
Kokulu mumların görselliği dışında kokusunun da birçok faydasının olduğunu ileri süren Türk, “Mumlar, A'dan Z'ye kokulu. Baş ağrısına, uykusuzluğa, sigaranın kokusunu çekmeye iyi gelen var. O kadar çok ilgi alanları var ki, tabii önce biz bunları bir araştırdık. Baş ağrısına, uykusuzluğa, strese ne iyi gelir? Düşüncesiyle liste hazırladık. İnsanlara sunarken kokulu mum diye direkt vermiyoruz. Ne için, neden istiyorsunuz şeklinde ne istediklerini belirliyoruz.
Müşterilerimiz de bizi öğrendiği için isteklerini söylüyor bizde ona göre ürün tespiti yapıyoruz.
Bu şekilde yol almaya başladık daha sonrasında da büyük bir karar alıp Adıyaman’ın Nemrut heykellerini yapmaya karar verdik. 3 aylık bir süre zarfında önce gidip özel bir eğitim aldık ancak kolay olmadı. Emek vermeden olmuyor. Özellikle kadınlar açısından bir şeyleri başarmak çabalama erkekler kadar kolay değil. Bizim için biraz daha zor, önümüz biraz daha kapalı.
Güneydoğu’ya ya da Adıyaman’ın genel çevresine baktığımız zaman insanlar çok olumsuz düşüncede olabiliyor.  Mesela iki kız kardeş neden bu iş yapıyorsunuz? Bir işimiz varken neden böyle bir kalkıştınız? diyen insanlar da vardı ama biz hayallerimizin peşinden gittik.
Hedeflerimiz çok büyük kardeşimin bir kızı var benim bir kızım bir oğlum var onların geleceği için de aslında böyle bir şeyi düşündük. Daha ilerisi için de güzel yol alacağımıza eminim çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Farklı bir iş yeri açabilirdik ama biz bir ilki yaptık ve bununla da şu an gerçekten gurur diyoruz. Çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz bu da bizi zaten daha çok mutlu ediyor."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Binzet: Vatandaşlarımızın sorunları bizlerin sorunu - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Vatandaşlarımızın sorunları bizlerin sorunu - Videolu Haber
SMA hastası Nilay için minik arkadaşları kapı kapı gezerek yardım topluyor - Videolu Haber
SMA hastası Nilay için minik arkadaşları kapı kapı gezerek yardım topluyor - Videolu Haber
Hobi olarak başladığı evinde 300 muhabbet kuşunu besliyor - Videolu Haber
Hobi olarak başladığı evinde 300 muhabbet kuşunu besliyor - Videolu Haber
Fedakar doktor kışın traktör yaz aylarında at sırtında hastalara şifa dağıtıyor - Videolu Haber
Fedakar doktor kışın traktör yaz aylarında at sırtında hastalara şifa dağıtıyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber
CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber
Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber
Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim