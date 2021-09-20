Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik, özel durumlarından dolayı kendilerine müracaat eden 17 bedensel engelliye, haftada 2 gün evde eğitim verdiklerini söyledi.

Adıyaman kent merkezi ve ilçelerde toplam 742 engellinin bulunduğunu bu kişilerden 17'sinin Kur'an-ı Kerim öğrenmek için başvuruda bulunduğunu anlatan Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik, "Bu öğrencilerimiz bedensel engelli oldukları için evden dışarı çıkamıyorlar. Şu anda 17 öğrencimizin haftada iki gün evlerine gidiyoruz ve kendilerine dersler veriyoruz" dedi.

“17 engelli kardeşimize şu anda eğitimler veriyoruz”

Evlerde eğitim alan yaşları 10 ile 25 arasında değişen 17 engelliden bazılarının artık Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiklerini anlatan Ali Çelik, “İl ve ilçelerde bulunan engelli kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde kendilerine Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemeleri durumunda yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Bizim görüştüğümüz ve kendi müracaat eden 17 engelli kardeşimize şu anda eğitimler veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin adresine en yakın camimizde bulunan imam ve müezzin arkadaşlarımız veya müftülük görevlimiz adrese giderek eğitim veriyor. Biz engelli kardeşlerimize yönelik gönüllü bir nefer olarak destek veriyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze yapamadığımız eğitimlerimizi de online olarak uzaktan görüntülü sistemle devam ettirdik. Şu anda bu kardeşlerimizden bazıları Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladılar. Bizler çok mutlu olduk ve eğitim almak isteyen herkese destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Evde eğitim alan Caner Eren’den engellilere çağrı”

Bedensel engelli olduğu için yatağa bağımlı olan 16 yaşındaki Caner Eren, ailesine Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini söyledi. Ailesinin müftülüğe başvurmasının ardından Caner'e, Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik, eğitim vermeye başladı. 2 aydır haftada 2 gün Eren ailesinin evine giden Çelik, engelli Caner'e Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başladı.

Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Caner Eren çok mutlu olduğunu belirterek, "Kuran-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. Engelimden dolayı camiye gidemediğim için durumu babama anlattım. Babamın da başvurmasının ardından müftülükten Ali Çelik hocamla tanıştık. Kendisi bana ders verdi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladım. Eskiden sadece Türkçe mealini okuduğum Kur'an-ı Kerim'i şimdi okuyabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Caner Eren, kendisi gibi engelli olan bireyleri de bu hizmetten yararlanmaya davet ederek, "Engelli kardeşlerim üzülmesinler, devletimiz bizlere her konuda yardımcı oluyor" dedi.

Caner Eren'in babası Bilal Eren’de, oğlunun Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini ve kendilerine evde eğitim imkanı sağladığı için müftülüğe teşekkür etti.

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