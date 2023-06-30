Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Çelikhan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Örenli Mahallesi yakınlarında Y.Y. idaresindeki 16 AYE 366 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 02 FH 389 plakalı motosiklet, çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan M.K., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA