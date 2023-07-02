Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Erdal Konuk idaresindeki 02 ACM 717 plakalı motosiklete, aynı istikamete gitmekte olan Emir Bozkuş idaresindeki 01 APJ 114 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erdal Konuk ve otomobil sürücüsü Emir Bozkuş ile otomobilde bulunan Hasan Özdemir, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Erdal Konuk, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Konuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araç ve motosikletin çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.



Kaynak : PHA