Kaza, Yeni Mahalle’de meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya istikametine giden Hasan Hüseyin Torun’un kullandığı 02 ER 842 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kürşat Karasu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karasu, yaralandı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne Kaldırılan Karası, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Acil serviste tedavisine başlanılan Karasu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karasunun babasının Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.