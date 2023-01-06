Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüleri açıklanmayan otomobil ve otobüs durduruldu. Yolcu otobüsünden 35 kutu halinde 1960 sentetik ecza hap ele geçirilirken otomobilde oyuncak içerisinde zulanmış şekilde 13,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken M.C, C.E ve M.D gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.C., çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken C.E ve M.D'nin ise sorguları devam ettiği belirtildi.