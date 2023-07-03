Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Bozkuş yönetimindeki 01 APJ 114 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Erdal Konuk'un kullandığı 02 ACM 717 plakalı motosiklete çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosikletin sürücüsü Erdal Konuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA