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Alınan bilgiye göre kaza, E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sakızgediği köyü mevkisinde aşırı hız yapan Adıyaman'ın Besni ilçesine tatile giden Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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