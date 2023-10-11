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Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Halil Gökçeli'nin kullandığı 80 KK 133 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan Mehmet Daş'ı sıkıştıkları yerden çıkartarak hazırda bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Halil Gökçeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Gökçeli'nin cenaze otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Mehmet Daş ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA