Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün "Şarkılar Bizi Söyler Bizde Şarkıları Söyleriz" projesi doğrultusunda Kâhta’da görev yapan öğretmenlerin oluşturmuş olduğu müzik koro ekibi yoğun istek üzerine 2. kez sahnedeydi.

Kâhta’da müzik öğretmeni Kadir Hanbay'ın şefliğinde hazırlanan öğretmenler korosu, Kâhta Kültür Merkezi Konferans Salonunda çalışmalarını sevenlerine sergiledi.

Kâhta Kaymakamlığı, Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilerek hazırlanan koro dinletisi dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Öğretmenlerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla müzik ve farklı branşlarda görevli öğretmenlerden koro ekibi oluşturduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, "Öğretmen arkadaşlarımızın sahnede sergiledikleri konseri dinlemek bizi mutlu etti. Farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız farklı enstrümanlar çaldılar ve türküler söylediler. Arkadaşlarımız bu güzel gecenin yaşatılması için hummalı bir çalışma içerisinde ailelerinden ayırdıkları zamanlarda büyük emek gösterdiler. Programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen Kâhta Kaymakamı Selami Korkutata’ya, Kâhta Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Fahri Doğan’a ve Şef Öğretmenimiz Kadir Hanbay ile öğretmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.