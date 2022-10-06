Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına bu yıl ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik, “Gelin tanış olalım uyum programı" çerçevesinde şehir gezisi etkinliği düzenlendi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkenin dört bir tarafından Adıyaman’a gelen öğrenciler, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezileri tarafından organize edilen gezide buluştu.

Adıyaman’da eğitim görmek için gelen öğrenciler, İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerini, genç ofisleri ve gençlik merkezi ziyaret ederek Adıyaman Arkeoloji Müzesi, Perre Antik Kenti ve şehir merkezindeki çeşitli tarihi ve turistik güzelliklere yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda öğrencileri kabul eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman’da eğitim hayatınız boyunca sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler her zaman sizlerin sorunlarına çözüm bulmak ve dertlerinize ortak olmak için hazırız. Eğitim hayatımız boyunca bu kentte sizlerin huzuru ve rahatı için her zaman yanınızdayız. Hep birlikte büyük bir aile olacağız” diye konuştu.