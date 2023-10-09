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Depremle birlikte öğretmen, doktor, avukat, ev hanımı, öğrenci, iş insanı ve pek çok meslek grubundan gönüllü ile Adıyaman’a gelen ve ilk bir hafta arama/kurtarma çalışmaları yoğun olmak üzere faaliyette bulunan gönüllülerinin çalışmalarını anlatan Çağlayan, depremzede öğrencilere gönüllü öğretmenlik de yaptıklarını ve sonrasında bu yardımsever grubun bir dernek çatısı altında işleyişine devam etme kararı aldığını, ÇAKED’in de bu amaçla kurulduğunu bildirdi.

Geçen süreç içerisinde, Hatay, Malatya ve ağırlıklı olarak Adıyaman ekseninde yardım malzemeleri ve eğitim desteğinde de bulunduklarını kaydeden Çağlayan, derneğin amacını,"Öncelikle deprem sürecinin sancılarını imkanlarımız ölçüsünde sarmak, depremzedelere uzmanlar aracılığı ile psikososyal destek sağlamak, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, burs ve barınma olanaklarını araştırıp yönlendirmek ve her türlü dayanışmayı sağlamaktır.” İfadeleriyle anlattı.

Zaman içerisinde her kademedeki tüm dezavantajlı gruplara eğitim desteği sunmak istediklerini belirten İzmir Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni ve ÇAKED yönetim kurulu başkanı Çağlayan, “Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak, Ramazan ayı süresince iftar sofraları kurulması, ailelere kurban eti dağıtımı, su tedariği ve dağıtımı, dezavantajlı 30 aileye nakit desteği sağladık."dedi.

Depremzede üniversite öğrencilerine burs projesini hayata geçirdiklerini de belirten Çağlayan, “İzmirli bağışçılarımızla birlikte 15 Ekim’den itibaren ilk burslarımızı vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı. Hatay’ı Yeniden Ayağa Kaldırma Platformu benzeri bir platformun Adıyaman’da da kurulması gerektiğini belirten Çağlayan, böyle bir yapılanma gerçekleşirse katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade etti.



Kaynak : PHA