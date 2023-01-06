TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi film karakterleri Kukuli ve Arkadaşları, 21 Ocak Cumartesi günü Nevşehirli çocuklarla buluşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ana Okulu ve ilkokul öğrencileri için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe karneleri ile gelen tüm çocuklara kitap hediye edilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 20 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek olan anaokulu ve ilkokul öğrencilerini 21 Ocak Cumartesi günü çok sevdikleri çizgi film karakterleri Kukuli ve Arkadaşları ile buluşturacak.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde üç ayrı seans olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek. Gösterimler sırasında salona karneleri ile gelen tüm çocuklara kitap hediye edilecek.

Gösterimin gerçekleştirileceği gün yoğunluk yaşanmaması için dileyen ebeveynler çocukları için ücretsiz olan biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebil