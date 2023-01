Öğrenciler ve velilere seslenen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ''Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve değerli velilerimiz, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemini bugün tamamladık. Öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, sevgili öğrencilerimizi güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen ve velilerimize özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Veliler yönelik konuşmasında Aşcı, “Amacımız çocuklarımızın iyi bir evlat, iyi bir vatandaş ve en nihayetinde iyi bir insan olmaları yolunda onlara rehberlik etmektir. Emekleriniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederim. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli bir tatili en iyi şekilde planlayacağınıza eminim. Sağlıkla ve huzurla geçecek yeni dönem için iyi bir yarıyıl tatili olmasını temenni ediyorum.” Sözlerini kullanarak öğrencilere de ; “Sabırsızlıkla beklediğiniz karnelerinizi alıyorsunuz. Elinizden geleni yaparak bir dönem boyunca büyük gayret sarf ettiniz. Her birinizi gayretinizden ve başarılarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum. Karnenizdeki notlarınız size dair bilgiler verebilir fakat tamamen sizi tanımlamaya yetmez. Yapabileceklerinizi, yeteneklerinizi en iyi bilen sizlersiniz. Derslerden yüksek ya da düşük not almış olabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun, hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiç yitirmeyin. Kendi zaferinize ulaştıracak olan güç burada gizlidir. Bu yolda bizler, öğretmenleriniz ve aileniz her zaman yanınızda olacak” mesajını verdi.

Geleceğimiz olan öğrencilerin yetişmesinde en büyük pay şüphesiz öğretmenlerimize aittir diyerek meslektaşlarına da Aşcı şöyle konuştu; “Yorucu ama en az onun kadar mutluluk veren bir mesleği icra ediyorsunuz. Öğrencilerinizin bilgi ile donanmış, sosyal başarısı yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal faaliyetlerde etkin rol alabilen, hayatın her alanında başarılı bireyler olabilmeleri için bir dönem boyunca yoğun bir şekilde emek verdiniz. Bu sorumluluğun farkında olarak görev yapan siz saygıdeğer öğretmenlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamladığımız bugünde, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve kıymetli velilerimizi kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak ikinci dönemde tekrar buluşmak ümidiyle. İyi tatiller dilerim."