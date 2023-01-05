Bursa'nın Mudanya ilçesinde pandemi şartları ve piyasa koşullarına rağmen son iki yılda Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, ilave plasmanlar sayesinde esnafa ‘rekor’ destekle ucuz kredi sağladı.BURSA (İGFA) – Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, 8 yılda dağıtılan plasmanı iki yılda dağıttıklarını açıkladı.

2012 yılında Kooperatif Başkanı Emir Ali Usta ile birlikte göreve geldiklerinde yönetim olarak plasmanlarının 12 milyon 767 bin lira olduğunu anımsatan Kooperatif Başkanı Tahammül İlhan, 2020 yılında Başkan Usta’nın vefatına kadar plasmanlarını 113 milyon 92 bin liraya çıkarttıklarını ve vefatından sonra iki yıllık sürede bu rakamı 231 milyon 980 bin liraya çıkararak iki yılda esnafa ilave olarak 118 milyon 800 bin lira plasman ile ‘ucuz kredi’ sağladıklarını söyledi.

Pandemi şartları ve piyasaların dalgalanması ile enflasyonun yükselmesi nedeni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizleri düşürdüğünü açıklamasının sonrasında bir yıllık başvurunun bir ay gibi kısa bir sürede olması dolayısıyla bekleme sürelerinin uzaması esnafımızı zaman zaman zor durumda bıraktığının farkında olduklarını kaydeden Başkan İlhan, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için 7/24 işlerinin başında olduğunu belirtti.

“Esnafın yüzü gülerse ilçemizin yüzünün güleceğini düşünen bir ekibiz” diyen Başkan İlhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023 yılının bereketli, kazançlı ve huzurlu bir yıl olması temennisiyle, Mudanya esnafına hayırlı işler diledi.