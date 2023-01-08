2023 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

Diğeri Temmuz ayında olmak üzere eşit iki taksitte ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, yetkili bankalar ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.