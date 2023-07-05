Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Irak’ın kuzeyinde başarıyla süren Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Bayram trafiği telefonlara da yansıdı! Bayram trafiği telefonlara da yansıdı!

Son operasyona ilişkin detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde de terör örgütünün PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında; 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası ve 2 adet jelikan yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1676510245118509056