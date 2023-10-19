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“Hastanenin Vurulması İnsanlığın Bittiği Noktadır”

Tuğamiral Aktürk, yaptığı açıklamada, “İki gün önce El-Ehli Baptist Hastanesinin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.

“Son 1 Haftada 42 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi”

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Tuğamiral Aktürk, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 39 bin 205 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Aktürk açıklamasında, “Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 39 binden fazla (39.025) teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1.682 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecektir.” ifadelerini kullandı.

“Suriye’de 26 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi”

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26’sı son bir haftada olmak üzere 1.272 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.” dedi.

“Hudutlarda 633 Şahıs Yakalandı”

Teknolojik vasıtalarla desteklenen, fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda, alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalandı Yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ mensubu ve 11’i de terör örgütü üyesi. Aynı dönemde 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmişti.

Tuğamiral Aktürk, “Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.863’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur.” dedi.

“Birçok Coğrafyada Küresel Barışa Katkı Sağlıyoruz”

Türk Silahlı Kuvvetleri; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasının yanı sıra, Millî bir mesele olarak Kıbrıs, “İki devlet, tek millet” anlayışı ile bir ve beraber harekete edilen Azerbaycan, tarihî ve kültürel güçlü bağlar bulunan Balkanlar ve 500 yıllık dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunan Libya başta olmak üzere birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürüyor.

“Eğitim ve Tatbikat Görevlerimiz Devam Ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hâlihazırda yürüttüğü operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aktardığı açıklamasında:

“2-13 Ekim tarihleri arasında; Millî Anadolu Ankası, NATO Tiger Meet, Yıldırım Seferberlik, 5-19 Ekim tarihleri arasında NATO STEADFAST JUPITER Tatbikatları, 10-13 Ekim tarihleri arasında ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2023 Faaliyeti”nin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılı” ve “Haydar ALİYEV’in 100’üncü Doğum Yılı” münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlandığını aktaran Tuğamiral Aktürk,” Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs’ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim’de Azerbaycan’da icra edilmektedir. KKTC’de 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı’na kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanacaktır. 23 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Mariner/MARE APERTO II Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“Millî Deniz Topu TCG Akhisar’a Entegre Edilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün daha da fazla caydırıcılığını arttırıyor diyen Tuğamiral Aktürk, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri’nin vurucu gücünü oluşturan 76/62 mm Millî Deniz Topu; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ilk gemisi TCG AKHİSAR'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edildiğini kaydetti.

Tuğamiral Aktürk, “Ayrıca Millî Deniz Topu’nun; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ikinci gemisi TCG KOÇHİSAR'da kullanılması için de üretim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında; ASFAT’ın yüksek hızlarda üstün manevra yeteneği ile göz dolduran, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un ikincisinin teslimi yarın (20 Ekim 2023) yapılacaktır.” dedi.

Gazze ve Libya için hazırlanan yardımları ulaştırdık

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini belirten Aktürk, “Bu kapsamda, Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan insani yardım malzemeleri;

- Gazze için 13-14 Ekim’de üç adet A400M uçağımız ile Mısır’a,

- Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya için ise TCG BAYRAKTAR gemimiz ile 16 Ekim’de Libya’ya ulaştırılmıştır. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda; Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA