Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş daha zam bekleniyor.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz Pazartesi günü itibariyle güncel benzin ve motorinin ortalama litre fiyatları şöyle:

Akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin 36,53 TL, motorin 35,70 TL.