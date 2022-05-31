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Nişanlıya Alınabilecek Takılar Nelerdir?

Nişan döneminde, nişanlıya hangi takı alınmalı sorusu, erkeklerin merak ettiği konulardan. Takı seçenekleri ile öne çıkan lorapirlanta.com.tr’nin Dijital Kanallar Sorumlusu Cumhur Kumaş, nişanlıya alınabilecek takılar konusunda önerilerini paylaştı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
31 Mayıs 2022 Salı 11:47
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Nişanlıya Alınabilecek Takılar Nelerdir?

Kadınlar için zamansız bir kıymete sahip olan takılar, eşsiz konseptleriyle zarafeti simgeleyen aksesuarlar arasında. Sevgililik döneminde, nişanlılık ve evlilik sürecinde takı alternatifleri, kadınları mutlu etmek ve unutulmaz bir hediye vermek için tercih edilebilir. Bununla birlikte, her döneme hitap eden farklı takı seçenekleri ön plana çıkıyor. Nişan döneminde, nişanlıya hangi takı alınmalı sorusu, erkeklerin merak ettiği konulardan. Takı seçenekleri ile öne çıkan lorapirlanta.com.tr’nin Dijital Kanallar Sorumlusu Cumhur Kumaş, nişanlıya alınabilecek takılar konusunda önerilerini paylaştı.

Nişanlıya nasıl bir hediye alınmalı?

Lora Pırlanta Dijital Kanallar Sorumlusu Kumaş, nişanlılık döneminde kadınlara alınabilecek hediyeler konusunda şunları söyledi:

Evliliğe giden yolda, nişan süreci heyecanla geçen ve zaman zaman kadınlara unutamayacakları özel hediyeler almanın önemli olduğu bir dönem. Evlilik arifesinde bir dönem olmasından ötürü, nişan sürecinde alınacak hediyelere özen gösterilmelidir. Kimi zaman bir sürpriz, kimi zaman bir özür dileme mesajı için, hediye takılar tercih edilebilir. Nişan öncesi dönemlerde hediye alırken daha özgür seçimler yapılırken, nişanlılıkta hediye demek, özel ve ayrıcalıklı hissettiren bir hediye demektir. Bu nedenle takı, her zaman ön plandadır. Nişanlılıkta kolye, küpe, yüzük gibi parçalar uzun yıllar boyu saklanan, hatırlanan seçenekler oluyor. Nişanlının tarzına, zevkine göre tasarım ve konsept açısından seçim yapılabilecek çok geniş takı alternatifleri mevcut.

Nişanlıya alınabilecek kolye ve yüzük çeşitleri

Nişan döneminde, kolye en çok tercih edilen takı modelleri arasında yer alıyor. Altın ya da gümüş kolye çeşitleri, zarif tasarımları ve zamansız bir hediye olması nedeniyle ön planda. Kolye hediye önerilerine gelindiğinde, herkesin tarzı, beklentisine göre bunlar değişebilir. Ancak son dönemde tria pırlanta kolye çok popüler.

Nişan döneminde, insanların kolyelere, bilekliklere çok ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kolyelerin hem günlük yaşamda hem de özel günlerde tercih edilebilmesi, kendini gösteren, ön plana çıkaran bir takı türü olması da bunda etkili. Pırlanta kolyeleri, sevgilisine ya da nişanlısına kendini özel hissettirmek isteyen erkekler tercih ediyor. Kolyeler dışında, yüzük de tabii ki çok ilgi gören bir takı konsepti.

Tektaş yüzük bir kadın için en heyecan verici hediyelik takı türleri içinde ilk sıralarda yer alıyor. Tektaş yüzük genellikle evlilik teklifi ile özdeşleşmiş bir takı, bununla birlikte farklı amaçlar için de tercih edilebiliyor. Göz alıcı bir taşın ön plana çıktığı tektaş yüzük modelleri, evlilik teklifinin yanı sıra doğum günü ya da farklı özel günlerde de tercih edilebiliyor. Nişan döneminde evlilik teklifi için tektaş yüzük her zaman düşünülen bir alternatif ancak göz alıcı bir tarza sahip tektaş modeller, bundan bağımsız olarak da ele alınabilir.

Tercih edilen takı kolye, yüzük ya da bileklik olabilir, set olabilir. Ancak şu unutulmamalı ki, nişanlılık döneminde bu tarz özel hediyeler, sevgi bağını daha da güçlü hâle getiren küçük detaylardır.

Vitrin Haber Ajansı

Son Güncelleme: 31.05.2022 11:49
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