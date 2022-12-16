MYP Tekstil Yeniliklerle Geliyor

Üretim yaptığı sektörde daima yenilikler getiren ve dünya standartlarını yakalamayı başaran MYP Tekstil, başarılarını yenilikçi ürünleri ile kanıtlıyor. Pek çok alanda yeniliklerle geliyor. Promosyon yelek gibi iş tulumları, iş tişörtleri, polar yelek ve daha pek çok ürünleri ile şahikaya koşuyor. Tüm ürünleri yüksek kalitede üretiliyor. Uzun zaman kullanılıyor, uzun ömürlü ürünler olması, çalışanların sağlıklarını koruyan özelliklerde olması ve tehlikelere karşı koruyucu özelliklerde kumaşlardan üretiliyor olmaları dolayısı ile de daima tercih sebebi oluyor.

Ürünlere rahatlıkla logo baskı yapılabilir olması, nakış yapılmaya uygun olması, istenilen beden ölçülerine göre yapılıyor olması gibi özellikleri firmanın müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunun kanıtı oluyor. En değerli özelliklerinden bir tanesi de, çalışma ortamınıza uygun kumaşlar, ürünler kullanıyor olmasıdır. Üretiminde kullandığı materyaller ve kumaşlar ne kadar profesyonel bir firma olduğunu gösteriyor. Yanmayan kumaş, su geçirmeyen kumaş, soğuk geçirmeyen kumaş gibi ürünleri sayılabilir. MYP Tekstil firmasında üretilen tüm iş elbiseleri, leke ve kir tutmaz özelliklidir.

İş Elbisesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İş elbisesi alırken tercihiniz MYP Tekstil olmalıdır. Bu konuda son derece titizlikle çalıştığı ve çağdaş dünya standartlarını yakalamış olması, iş elbisesi için gereken tüm özellikleri bünyesinde bulunduruyor olması çok değerlidir. MYP Tekstil tüm ürünlerinde örneklerle tanıtma amaçlı iş elbiseleri üretmektedir örneğin: Promosyon tişört son sistemlerle üretilen bedene yapışmadan rahatça nefes aldıran özelliklerdeki kumaşlarla çalışılmaktadır. Promosyon tişört çeşitlerine bakarak, istenilen renkler ve modelde ürünler tercih edebilir ve ısmarlayabilirsiniz. Bu tişörtler logo baskı yapımına da uygundur.

MYB Tekstil firmasının yüksek kalitede ürettiği polar yelek ise reflektörlü modelleri ile tercih ediliyor. Polar yeleğin çalışma esnasındaki rahatlığa olan etkisi çok büyüktür. Esnek kumaştan ve kullanışlı cepleri olan modellerdir. Promosyon yelek, iç tarafları elyafla kaplı ve polarlı olarak üretiliyor. Dış yüzeyindeki mikro kumaş ise, su itici özelliği taşımaktadır. Esnek kumaşı ve hafif olması ile çalışırken çok büyük rahatlık ve konfor sağlıyor. İş yerinde ise düzenli bir görüntü sağlıyor. Ürünlerin temizlenmesi çok kolay ve çabuktur.