Teşekkür giyimde tercih edilen vazgeçilmez parçalarından oluşan haşema modelleri seçilirken cilde ve tene uyuma uygun modeller tercih edilmelidir. Koyu renk haşema modelleri seçilirse daha çabuk yıpranacağı için açık renk ve desenli haşema modelleri tercih etmekte yarar vardır. Dünden bugüne değişmiş olan ve giderek ihtiyaçları yönelik üretim yapılan bu dönemde kaliteli kumaştan üretilen haşema modelleri tercih etmek gerekir. Düzgün bir şekilde yıkanıp kurutulduğu takdirde uzun ömürlü olur. İstediğiniz renk ve farklı model desenlerde onlarca çeşit kadın haşema modelleri size uzun kullanım olanağı sağlayacaktır.

Haşema Modellerinde Temizlik ve Bakım Nasıl Olması Gerekir?

Tesettür haşema modelleri siz sudan çıktıktan sonra hemen durulanmalı ve deniz tuzundan arındırılması gerekir. Normal deterjan yerine sabunlu su ile yıkanması uygundur. Aşırı güneş almayan yerlerde kurutulması da haşemanın renklerinin solmasını engeller. Uzun süre kullanım sağlamak için yıkama talimatlarını tam anlamıyla uyulması gerekir.

Haşema Modellerinde Kumaş Türleri Nasıldır?

Erkek ve kadınlar için farklı formlarda üretilmiş olan haşema modelleri renklerle kumaşlardan ve su geçirmez özellikle olan kumaş çeşitlerinden tasarlanıp üretilir. Haşema modelleri bu özellikte kumaştan üretilmesi oldukça rahat bir kullanım olanağı sunar. Kadın haşema modelleri genellikle 3 parça şekilde tasarlanıp üretilir. Bunlar bone uzun tunik ve alt eşofman olarak 3 parçadan gerçekleşir. Rengârenk haşema modelleri için https://www.ihvan.com.tr/hasema sitesinden temin edebilirsiniz.