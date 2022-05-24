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Dantelli Tesettür Abiye

Genellikle 36-44 beden aralığına sahiptirler. Özellikle son zamanlarda dantelli tesettür abiye modelleri gündeme geldiği zaman hemen her bedende harika duran kıyafet tercihleri karşımıza çıkmaktadır.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
24 Mayıs 2022 Salı 12:46
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Dantelli Tesettür Abiye

Birçok modeli ve rengi olan dantelli tesettür abiyeler davetlerin, nikâhların, düğünlerin ve hatta sözlerin oldukça gözdesidir. Dantelli tesettür abiyeler boncuk ve saten işlemeli detaylara sahiptir. Genellikle 36-44 beden aralığına sahiptirler. Özellikle son zamanlarda dantelli tesettür abiye modelleri gündeme geldiği zaman hemen her bedende harika duran kıyafet tercihleri karşımıza çıkmaktadır.

Dantelli tesettür abiyeler, son zamanların gözde tasarımları olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda dantelli tesettür abiyelerin çok daha nitelikli bir düzeyde üretildiklerini rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada dantelli tesettür abiyelerin hem kumaş hem de model tercihlerinde birbirinden farklı özelliklere sahip oldukları bilinmektedir.

Kumaş Ve Model Çeşitleri

Şifon kumaş genellikle bu modellerde daha çok tercih edilir. Düz kesim kullanılır. Yeşil, tozpembe, lila, kırmızı, lacivert, siyah, gri gibi çeşitli renkleri bulunmaktadır. Omuz kısımlarından göğüs kısımlarına kadar boncuk, dantel, gipür tarzı işlemeler bulunmaktadır. Özellikle yeni model dantelli tesettür abiyelerin şık bir kullanım özelliği konusunda etkili ürünler olduklarını ifade edebiliriz.

Dantelli tesettür abiyelerde kuşak, saten gibi detaylar mevcuttur. Astarlıdır ve iç göstermez. Manşet dantel sıklıkla kullanılır. Her bütçeye ayrı bulabileceğiniz dantelli tesettür abiyeler genellikle farklı fiyat seçenekleri halinde karşımıza çıkar. Bundan dolayıdır ki şayet dantelli tesettür abiyelerden satın alacaksanız mutlaka bu tür ürünlerin fiyatlarına dair kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmelisiniz. https://www.lamiagiyim.com/kategori/dantelli-tesettur-abiye İnternet sayfasında tam da aradığınız ürünleri bulabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.05.2022 12:47
Anahtar Kelimeler:
Dantelli Tesettür Abiye
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