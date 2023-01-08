Öte yandan söz konusu paylaşımda, 2023 yılına ilişkin savunma sanayi hedefleri de vurgulandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın yapımında sona doğru yaklaşıldı. Paylaşılan görselde uçağın büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

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