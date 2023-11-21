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Adıyaman'da hizmet veren eski Devlet Hastanesi ve 82. Yıl hastanelerinin hizmet dışı kalması ve yaşanan 6 Şubat depremleriyle birlikte Kadın Doğum Hastanesi'nin de işlevsizleşmesiyle birlikte Adıyaman'daki hastane yatak kapasitesi ciddi oranda düşmüştü. Şehrin farklı noktalarında yer alan hastanelerin iş yükü, çalışan tek bir hastaneye, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaymış, bu durum da kaçınılmaz olarak bazı sorunların oluşmasına neden olmuştu. Kentin tek bir noktasında yer alan ve bazı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamasına sebep olan hastaneye erişim probleminin çözümü, yatak kapasitesinin arttırılması, tüm hastaların tek bir hastanede oluşturduğu yoğunluğun azaltılması için Adıyaman'da acilen farklı lokasyonlarda hastane ihtiyacı belirmişti. Bu sorunların çözülmesi yolunda atılan ilk adım olarak eski Devlet Hastanesi yıkılmış ve temel atılarak yeniden inşa süreci başlatılmıştı. Yaşanan ve asrın felaketi olarak kaydedilen depremler sonrası bu çalışma ve bazı projeler durmuştu. Adıyaman'ın yeniden imarı ve ihyası ile kentin ayağa kaldırılması noktasında başlatılan yoğun çalışmalar kapsamında hastane projeleri de yeniden gündeme geldi. Adıyaman'da sağlık yatırımları konusunda özel çalışma yürüten AK Parti'nin hekim Milletvekili İshak Şan ve Av. Mustafa Alkayış bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

"750 yataklı Şehir Hastanesi'nin planlanması sözünü aldık"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, "Sağlık Bakanımız Sayın

Dr. Fahrettin Koca'yı, Milletvekilimiz Sayın Av. Mustafa Alkayış ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Bakanımızdan 750 yataklı Şehir Hastanesi'nin planlanması sözünü aldık." dedi.

Milletvekili Şan açıklamasında ayrıca, yapımı devam eden ve planlanan sağlık yatırımları hakkında da Bakan Koca ile görüştüklerini aktararak, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 150 yataklı Devlet Hastanesi yapım sürecinin hızlandırılması konularında taleplerini ilettiklerini bildirdi.

"Fizik Tedavi Hastanemizde sürecin hızlandırılması, ayrıca diğer sağlık yatırımlarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Bu yatırımların her aşamasının yakinen takipçisi olup, enkısa zamanda yatırımları halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullanan AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, son olarak; "Bakanımıza, Adıyaman'ımıza olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"İlimizde devam eden Sağlık yatırımlarını konuştuk"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan ve Adıyaman için planlanan sağlık yatırımlarına ilişkin görüşme hakkında bilgi veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise yaptığı açıklamada, "Adıyaman Milletvekilimiz İshak Şan ile beraber Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaret ettik.

Yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilimizde devam eden Sağlık yatırımlarını konuştuk.

Her zaman olduğu gibi bugün de Adıyaman'ımızı için gösterdiği hassasiyet ve yakın ilgi dolayısıyla kıymetli bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA