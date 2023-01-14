TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında İçişleri Bakanlığı’na seslenen Milletvekili Tutdere, Mustafa Kurt’un akıbeti hakkında ailesine bilgi verilmediğini ifade ederek, “Mustafa Kurt hakkında ailesine neden gerekli bilgilendirme yapılmıyor?” sorularını yöneltti.

"Mustafa Kurt’un akıbeti hakkıda ailesine bilgi verilmiyor"

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde ikamet eden ve yaklaşık iki yıldır kayıp olan Mustafa Kurt’u TBMM Genel Kurulu’na taşıyan Milletvekili Tutdere, “Kahta ilçemizin Narince köyünde ikamet eden ve aynı yer nüfusuna kayıtlı Mustafa Kurt'tan ailesi 19 Ocak 2021 tarihinden beri haber alamamaktadır. Anne, babası ile eşi kayıp tarihinden bu yana tüm adli mercilere başvurmuş ancak bugüne kadar aileye, çocuklarının hayatta olup olmadığı veya nerede olduğu konusunda yetkili makamlardan ve mercilerden herhangi bir cevap verilmemiştir.” dedi.

Gözü Yaşlı Aile Çocuklarının Akıbeti Hakkında Yetkililerden Açıklama Bekliyor

Gözü yaşlı anne Hatice ve baba Mehmet’in yetkililerden çocuklarının akıbeti hakkında açıklama beklediğini ifade ederek İçişleri Bakanlığı’na seslenen Milletvekili Tutdere, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna müracaat için gelen gözü yaşlı anne Hatice ve baba Mehmet, yetkililerden çocuklarının akıbeti hakkında açıklama bekliyorlar, bilgi bekliyorlar. Ben de buradan İçişleri Bakanlığına soruyorum: Mustafa Kurt nerede? Mustafa Kurt'un akıbeti hakkında aileye neden gerekli açıklama verilmiyor, neden gerekli bilgilendirme yapılmıyor?” şeklinde konuştu.

