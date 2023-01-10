Milletvekili Tutdere’nin yoğun ilgiyle karşılandığı Kâhta köy programına CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, önceki Kâhta İlçe Başkanı Mustafa Celayer ve parti yöneticileri katıldı.

Milletvekili Tutdere Kâhta’yı karış karış dolaşıyor

Kâhta ilçesine bağlı Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Karadut, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerini tek tek ziyaret eden Milletvekili Tutdere köylülerin yaşamış olduğu sorunlara kulak verdi.

Yaşanan sorunları yerinde inceleyerek tek tek not alan Milletvekili Tutdere, yaşanan sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara bizzat ileteceğinin altını çizerek sorunlar çözüme kavuşuncaya dek takipçisi olacağını ifade etti.

"İktidar köylerde yaşanan sorunları görmezden geliyor"

İktidarın köylerde yaşanan sorunları görmezden geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Ziyaret ettiğimiz köylerdeki hemşehrilerimiz dile getirdikleri talep ve sorunlara karşı iktidarın kulaklarını tıkadığını dile getirdiler. Yaşanan ve iktidar tarafından çözüme kavuşturulmayan sorunlar yüzünden köy sakinleri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya. Hemşehrilerimiz bazı köylerimizde özellikle yaz aylarında sularının kesildiğini, bundan dolayı da susuzluk yaşadıklarını ifade etti. İçme suyunun pompaj sistemiyle ulaştırılmasından dolayı köylere fahiş elektrik bedelleri geliyor. Köylülerimiz bu fahiş fatura bedellerini ödeyemiyorlar, bundan dolayı da mağduriyetleri katlanarak artıyor.” dedi.

"Sorunlar çözülünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yaşanan sorunları bizzat köylülerden dinleyerek, yaşanan sorunları yerinde inceleyen Milletvekili Tutdere, “Gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretleri sırasında hemşehrilerimizi dinleyerek yaşanan sorunları tek tek not aldık. Köylülerimiz iktidarın yanlış ekonomik politikaları yüzünden adeta kan ağlıyor. Ekonomik krizden dolayı köylüler hayvanlarına yem veremez, tarlalarına gübre atamaz hale gelmiş durumda. Ziyaretlerimizde yaşanan sorunlara karşı partimizin çözüm önerilerini sunarken vatandaşlarımızı refaha kavuşturacak parti politikalarımızı da anlattık. Yaşanan sorunlarının çözüme kavuşturulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, sorunlar çözülünceye kadar yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

