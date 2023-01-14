Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adıyaman ve ilçelerinde yapılan çalışmaları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, cumhuriyetin 100. yılında CHP ve diğer masa bileşenleri ile birlikte cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için yoğun bir mesai içerisinde olduklarını söyledi.

Adıyaman'da saha çalışmalarını aralıksız devam ettiklerini ifade eden Tutdere, yaptığı konuşmasında; “Yeni bir yıla girdik. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100 yılı. Biz, cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 100. yılında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak adına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yoğun bir mesai içerisindeyiz. Diğer masa bileşenleri ile birlikte Türkiye’yi bu zorluklardan kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Çünkü milletimiz, halkımız şu anda özellikle ekonomik kriz başta olmak üzere çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Ve yaşadığımız ekonomik kriz, yüksek enflasyon halkı artık geçinemez hale getirdi. İnsanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Bunun temel sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu sistemdir. Bütün yurttaşlarımızı, bütün vatandaşlarımızı önümüzdeki ilk seçimde sandık geldiğinde bu sistemi tartışmaya, yaşadığımız bütün sıkıntıların ana kaynağı olan bu sistemi değiştirmeye davet ediyoruz. Ben Adıyaman milletvekili olarak 2018'de, Adıyaman halkından yetkiyi aldığımız günden bu yana Adıyaman'ımızın, Kahta’mızın ve bütün ilçelerimizin sesi oluyoruz. Ve bütün sorunlarını yakından takip ediyoruz. Sahada koşuşturuyoruz. Parlamentoda yasama faaliyetleri kapsamında halkımızın, Adıyaman’ımızı hakkı, hukukunu korumak adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların halkımızda büyük bir karşılık ve sevgi oluşturduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Hakkımızdan aldığımız bu yetkiyi bundan sonra da parlamento da aynı şekilde ilimizin yararına halkımızın menfaatine olacak şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Öyle inanıyorum ki önümüzdeki yakın bir süreçte bir sandık da halkın önüne gelecek ve milletimiz kendisini bu şekilde mağdur eden, yoksul ve işsiz bırakan bu iktidarı da sandıkta değiştirecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu değişim Türkiye'nin önüne açacak. Basının da önünü açacaktır” dedi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’ye ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.