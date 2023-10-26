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“Temiz suya erişemeyen vatandaşlarımız mağdur”

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak deprem bölgesindeki depremzedelerin içme suyu sorunlarına dikkat çeken CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere depremin üzerinden geçen sekiz aya rağmen deprem bölgelerinde barınma sorununun çözülmediğini vurgulayarak “En temel insan hakkı olan temiz içme suyuna erişim hakkından faydalanamayan, temiz içme suyuna erişemeyen binlerce insanımızın mağduriyetini size iletmek için söz aldım. Konteyner kentlerde içme suyu sorunu devam ediyor, içme suyu yokluğu ve eksikliği insanlarımızı canından bezdirmiş durumda; kadınlar, çocuklar bir bardak suya hasret. Adıyaman'da K2 konteyner kenti başta olmak üzere konteyner kentlerde içme suyu sorunu var.” ifadelerini kullandı.

“Deprem Mağdurlarını Bir Bardak Suya Hasret Bırakmayın”

İçme suyu konusunda tatmin edici bir açıklama yapılmadığını söyleyen Tutdere hükümeti bu konuda göreve davet ederek, “Şehir şebeke suyunun içilebilir olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığından ve Halk Sağlığından yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıyor. Milletimiz bu konuda ayrıntılı ve tatmin edici bir açıklama bekliyor. Ben buradan Hükûmete çağrı yapıyorum: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında halkımızı, vatandaşlarımızı, deprem mağdurlarını bir bardak suya hasret bırakmayın diyorum.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA