Konuyu bir kez daha meclis gündemine taşıyan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle Bakan Yerlikaya’ya Adıyaman’da verdiği sözleri hatırlattı ve talimatınızın gereğini yerine getirmeyen, hala enkaz başında demir ayıklayan ve halk sağlığını tehdit edenlere yaptırım uygulayacak mısınız?” diye sordu.

İçişleri Bakanı’na Adıyaman’da verdiği sözleri hatırlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Adıyaman ziyaretindeki sözleri hatırlatan Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan 10.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Adıyaman ziyaretinde Adıyaman'da gürültü ve tozdan vatandaşların rahatsız olmaması amacıyla enkaz ayıklama işlemlerinin il dışında belirlenen bölgelerde yapılacağını söylemişti. Ancak gerek vatandaşlarımızın gerek bizlerin tüm ısrarlarına ve sayın bakanın açıklamalarına rağmen Adıyaman’da hala yıkım sırasında yeterli ve gerekli önlemler alınmıyor, demir ayrıştırma işlemleri yıkım esnasında yapılıyor ve molozların büyük kısmı yıkım alanında bırakılıyor. Yine benzer şekilde Adıyaman’da geçici olarak görev yapan valilerden Sayın Gökmen Çiçek de 29.03.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, bayrama kadar Adıyaman'da enkaz bırakmayacaklarını söylemişti. Ancak yapılan bu açıklamalara karşın uygulamada bir adım ileri gidilemediğini üzülerek görmekteyiz. Zira halihazırda sadece demirler ayıklandıktan sonra yıkım alanında bırakılan molozların kaldırılması bile aylar sürecektir” dedi.

"Yıkım sonrası kalıntılar çöp yığınına döndü, salgın riski her geçen gün artıyor"

Yıkım işlemi gerçekleştirilen binaların temellerinin ve bodrum katlarının olduğu gibi bırakıldığını söyleyen Tutdere, “İhalede yıkımın kapsamının ne şekilde olduğu bilinmemekle birlikte Adıyaman’da yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tam anlamıyla yapılmadığı net şekilde görülmektedir. Yıkımı gerçekleştirilen yapıların bodrum katları, temelleri olduğu gibi bırakılmaktadır. Bu alanlar kaderine terk edildiği için çöp yığını haline gelmiş bulunmaktadır. Bu durum da yaz aylarıyla birlikte muhtemel salgın hastalıkların ortaya çıkmasına yol açacak ve halk sağlığı üzerinde büyük tehdit oluşturacaktır. Dolayısıyla yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri yapılırken bodrum katların ve temellerin de yıkılması ve enkazın kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Yıkım ihaleleri EKAP üzerinden yayınlanmadığından sözleşme içeriklerine erişilememiştir. Dolayısıyla ihale şartları bilinememektedir. İhale şartları bilinemediğinden firmaların sahada bu şartlara riayet edip etmediği hususları da tespit edilememektedir. Ancak sahada çıplak gözle dahi kanuna ve yönetmeliklere aykırı iş ve işlemler yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle daha titiz çalışması ve denetimlerin artırılması büyük önem arz etmektedir.

Tutdere ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Adıyaman’da yıkım ve enkaz kaldırma işlerinin ihalesini alan firmaları, yıkım sürecinde denetim yapılıp yapılmadığını, Adıyaman’da binaların temel ve bodrum katlarının neden olduğu gibi bırakıldığını, enkaz başında demir ayıklama işlemleri nedeniyle yayılan tozun halk sağlığını tehdit etmesine rağmen bu konunun neden göz ardı edildiğini, Adıyaman için yapılan yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerinin teknik şartnamesinde yerinde ayıklama şartı olup olmadığı gibi hususları sordu.

Kaynak : PHA