Şan, açıklamasında eğitimin toplumun kalkınmasında ve geleceğin inşasında en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri için en iyi imkânların sunulması adına yoğun çaba gösterildiğini söyleyen Şan, modern eğitim anlayışı, güçlü müfredat ve teknolojik altyapı ile geleceğin inşa edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Şan, okulların modern ve donanımlı hale getirilmesi konusunda büyük adımlar atıldığını dile getirdi. Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacıyla gece gündüz çalıştıklarını, bu çalışmaların Adıyaman’a da yansıdığını belirten Şan, deprem nedeniyle okullarda fiziki anlamda sıkıntılar yaşandığını ancak bu sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yeni eğitim dönemine ilişkin hedeflerini de açıklayan Milletvekili Şan, milli ve manevi değerlerle donatılmış, dünyayı anlayan, yeniliklere açık, araştıran ve sorgulayan bir gençlik yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin öğretmenlerin rehberliğinde potansiyellerini en iyi şekilde kullanacağına inandığını vurgulayan Şan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu.



Kaynak : PHA