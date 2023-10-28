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Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

''Cumhuriyet’imizin 100. yılını, asırlara sığmayacak gururunu millet olarak bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, 100 yaşında ve hepimizin gönlünde ilk günkü heyecanımızla varlığını sürdürmektedir.

Birlik ve beraberliğimizin sembolü, milletimizin omuz omuza mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetimiz, en zor şartlarda dahi ayakta kalmasını bilen ve dünyaya gücünü gösteren milletimizin mücadelesinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

"Türkiye Yüzyılı" ile taçlandıracağımız bu yeni yüzyılda milletimizin azim ve kararlılığı ile her alanda muvaffak olmak için mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz.

Milli birlik ve beraberlik içinde, barış ve huzur dolu bir Türkiye’de, dünyada ve bölgesinde müreffeh, yol gösteren bir Türkiye için büyük ve ayrılmaz bir millet anlayışıyla Cumhuriyetimiz daha nice yıllara şan ve şerefle yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anarken, tüm vatandaşlarımızın ve değerli Adıyamanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, esenlikler temenni ederim.'' dedi



Kaynak : PHA