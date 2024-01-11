Milletvekili Kurt, Adıyaman’da yaşanan depremdeki genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde 19 bin 417 binanın yıkıldığını, 8 bin 387 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 bin 500 vatandaşın da yaralandığını kaydetti.

Deprem sonrası sürece ilişkin bir açıklama da yapan Milletvekili Kurt, Adıyaman'da 41 konteyner kentte, 30 binden fazla konteyner kurulumunun tamamlandığını aktardı. Kurt, toplamda bin 68 adet işyerinin tamamlandığını ifade ettiği açıklamasında; depremler sonrasında yapılacak kalıcı konut sayısını ise il ve ilçe merkezlerinde çok katlı ve 65 bin 366 adet olarak bildirdi.

Adıyaman merkezde TOKİ’nin sorumluluk sahasında toplamda; 3 bin 383 adet ve Adıyaman İndere Bölgesinde 847 blok olmak üzere toplam 16 bin 433 adet konut bulunduğunu aktaran Milletvekili Resul Kurt, TOKİ’nin sorumluluk sahasında Besni'de 501 Konut, Gölbaşı'nda 154 Konut, Sincik'te 322 Konut, Tut'ta 420 Konut ve Kahta'da 297 Konut olmak üzere genel toplamda bin 694 konut inşaatının devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Akpınar-1, Akpınar-2 ve Kuyulu’da da toplam 250 adet köy evi bulunduğunu kaydeden Kurt, "Emlak Konutun sorumluluk sahasında Gölbaşı ilçemizde 137 blok olmak üzere 2 bin 470 konut, Besni ilçemizde 110 blok olmak üzere bin 835 konut ve Kahta ilçemizde 63 blok olmak üzere bin 168 konut toplamda 5 bin 473 konut bulunmaktadır. Ayrıca, Bulvar üzeri bin 75 konut, Mara Mahallesi 260 konut ve Sevgi evleri 3 konut olmak üzere İhalesi yapılmış sorumluluk sahasında toplamda bin 338 konut bulunmaktadır." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un Adıyaman'da devam eden kalıcı konutlar, köy evleri ve afet yardımlarına ilişkin bilgileri paylaştığı açıklaması şöyle:

"Adıyaman merkeze bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde toplamda 6 bin 290 adet Betonarme Kırsal Konut planlanmaktadır. Adıyaman merkeze bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde toplamda 7 bin 880 adet Çelik Kırsal Konut yapılması planlanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Adıyaman ilimizde yerinde dönüşüm için yapılan toplam başvuru sayısı 22 bin 448 adettir. İl genelinde 830 adet konut ruhsat aşamasındadır. Bugüne kadar yerinde dönüşümü kesinleşmiş ruhsat alan konut sayısı 80 adettir

Depremin ilk anından itibaren burada yaraları sarmak, gerekli tüm imkânları sağlamak ve şehrimizi kalkındırmak için;

87 bin 953 ev sahibi afetzede aileye 5 bin TL olmak üzere toplamda 477 milyon 882 bin TL, kiracı afetzede olan 143 bin 328 aileye 3 bin TL olmak üzere toplamda 494 milyon 367 bin TL nakdi destek sağlanmıştır. Ayrıca 7 bin 146 vefat eden afetzedenin yakınlarına 100 bin TL olmak üzere 714 milyon 599 bin 974 TL nakdi yardım ödemesi yapılmıştır. Destek Ödemesi altında 126 bin 923 afetzede aileye 10 bin TL’den toplamda 1 milyar 269 milyon 230 bin TL, Taşınma Yardımı adı altında ise 57 bin 917 afetzede aileye 15 bin TL’den toplamda 868 milyon 755 bin TL nakdi ödeme yapılmıştır. Bunun yanı sıra aciliyet gerektiren alım, kiralama, bakım ve onarımlar için toplamda 1 milyar 618 milyon 37 bin 905 TL harcama yapılmıştır.

Şu anki durumda; Konteynerden kiraya geçmek isteyen bin 251, kiradan konteynere geçmek isteyen 540, kira yardımı talep eden bin 430 civarı vatandaşımızın durumları görevliler tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Devletimiz, tüm gücüyle depremzede hemşerilerimizin yanındadır."

Kaynak : PHA