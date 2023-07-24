Gazetecilerin '24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayan Alkayış,"Ahlaki değerlere bağlı olarak doğru habercilik peşinde koşan ve yalnızca gerçekleri topluma aktararak insanların haber almalarını sağlayan bütün basın mensuplarımızın ortaya koymuş oldukları gayretler takdire şayandır. Basın mensuplarımız; savaş, kargaşa, açlık-susuzluk demeden canlarını tehlikeye atarak görevlerini yerine getirmeye, insanları bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Bizler bugün dünyanın her bir yanından haber alabiliyor ve dünyayı tanıma imkânını elde edebiliyorsak, bunu basın emekçilerine borçluyuz."dedi.

Basın alanında çok sayıda yenilikler ortaya çıktığını anımsatan Alkayış,"Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde basın alanında çok sayıda yenilik ortaya çıkmıştır. Basılı kaynaklar aynı zamanda dijital olarak, yani bilgisayar ortamında da yayımlanabilmektedir. Ayrıca, cep telefonlarımıza sığdırılan sosyal medya ile dünyanın en ücra yerindeki haber veya videolar anında bilgimize sunulabilmektedir. Kısacası, bilgiye ulaşmak artık kolaylaşmıştır. Bu kolaylığın mutfak kısmında, yine gayretleriyle en büyük teşekkürü hak eden basın mensuplarımız vardır. Yeri geldiğinde gündemi ve akışı değiştiren yeri geldiğinde yanlış giden bir durumu ya da yapılan bir haksızlığı önleyen basının ülkemizdeki ve dünyadaki gücü tartışılamaz derecede önemlidir. Basınımızın, elindeki bu büyük gücün yanında, gerçekleri aktarmak ve doğru haberciliğin peşinden koşmak ilkesinden vazgeçmemesi bu camianın çalışanları için birer onurdur. Bu vesileyle, basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı yürekten kutluyor, kendilerine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA