İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Milletvekili Alkayış’ın yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran katıldı.

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Milletvekili Alkayış, şu açıklamalarda bulundu:

“Köylerimize ve kırsal bölgelerimize giden hizmetlerde İl Genel Meclisi’mizin çok büyük katkıları vardır. Ak Parti olarak biz, kentte-şehirde olan bütün hizmetlerin aynı zamanda köylerimizde de olmasını istiyoruz ve bu inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl Genel Meclisi’miz, bu anlamda Adıyaman’da önemli işler gerçekleştirmektedir. 6 Şubat depreminde İl Genel Meclisi’miz ve diğer kurumlarımız büyük çabalar sarf ettiler. İl Genel Meclisi üyelerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Köylerimizin, ortaya konan gayretler ve yapılan hizmetlerden dolayı Ak Parti’ye olan teveccühlerinin yüksek olduğunu ve köylerden AK Parti’ye çok büyük destekler geldiğini hatırlatan Alkayış, sözlerine şöyle devam etti:

“İl Genel Meclisi’mizin başarılı çalışmaları sayesinde bugün bütün köylerimize rahatlıkla girebiliyor ve oradaki hizmetleri yerinde görebiliyoruz. Yaklaşık 8 ay sonra, önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerde belediye başkanlıkları, il genel meclis üyelikleri, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar belirlenecek. Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla, Ak Parti olarak seçimlere hazırlanıyoruz. Siyasetin her kademesinde görev almış biri olarak şunu belirtmek istiyorum; biz her zaman ekip ruhu bilinciyle ve başarılı kadrolarla çalışıyoruz. Birlik beraberliğe her zaman önem verdik, bundan sonra da önem vereceğiz. Görevimiz ne olursa olsun, memleketimizin kalkınması için hep beraber çalışacağız.”

Kaynak : PHA