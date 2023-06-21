Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve geçmiş dönem milletvekillerinden Şevket Gürsoy, Hasari Güler, Hüsrev Kutlu; Adıyaman Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy’un daveti üzerine programa katılan ve burada Adıyamanlı vatandaşlara hitap eden Milletvekili Alkayış, konuşmasına Adıyamanlı hemşehrilerini muhabbetle selamlayarak başladı.

Birlik-beraberliğin önemine vurgu yapan Alkayış, hayat devam ettikçe sorunların çeşitlendiğini, ortaya çıkan yeniliklerle beraber öğrenme ihtiyacının doğduğunu ve bu eksikliklerin ancak sormak, danışmak, el ele verip güç birliği etmek ile aşılabileceğini belirtti.

Adıyaman’ın sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için herkesin tecrübesine ihtiyaç duyduklarını ve hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Alkayış, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı gerekse AFAD ile sürekli irtibat hâlinde olduklarını, Adıyaman için gereken her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini dile getirdi. Hemşehrileri ile bir araya gelmenin kendisi için âdeta bir aile ortamı sıcaklığını sağladığını söyleyen Alkayış, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vatandaşların kendi soru ve sorunlarını yetkililere yöneltme imkânı bulduğu, yetkililerin de bu soru ve sorunlara çeşitli cevaplar verdiği programın oldukça verimli geçtiği gözlemlendi.



Kaynak : PHA