İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz alan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin sosyal ve mali haklarına ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Atay, polislerin çalışma saatleri ve fazla mesai ücretlerine yönelik taleplerin çözülmesinin önemine dikkat çekti.

Atay, "İçişleri Bakanlığımız, terörle mücadeleden göçe, asayişten afet ve acil durum yönetimine kadar vatandaşın sosyal hayatına en çok dokunan bakanlıktır" diyerek Emniyet teşkilatının önemine işaret etti. Atay, Emniyet personelinin sosyal ve mali hakları konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük sorumluluk altında fedakarca görev ifa eden tüm rütbedeki Emniyet Genel Müdürlüğü personelimizin bazı sosyal ve mali haklar kapsamında talepleri olduğu aşikardır. Özellikle aylık 240 saati geçen çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, fazla mesai ücretlerine maddi düzenlemelerinin yapılması öncelikli talepleridir.”

"Uyuşturucu Belasıyla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi"

Atay, uyuşturucuyla mücadele konusunda Emniyet teşkilatının kaydettiği başarıları da gündeme getirdi. Türkiye’de uyuşturucuya başlama yaşının 21’e kadar indiğine dikkat çeken Atay, "Polis teşkilatımız, sadece son bir yılda 379 bin 572 narkotik olaya müdahale etmiştir" dedi.

Terörle mücadeleye dair de veriler paylaşan Atay, 2023 yılı Haziran ayından bu yana 52 terör eyleminin engellendiğini ve 12 bin 376 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Atay, "Bu süreçte emniyet teşkilatımız, personel ve maddi unsurlar bakımından günümüz şartlarına göre düzenlenmektedir" dedi.

MHP’li Dora: 'Suriyelilerin Geri Dönüşü İçin İmar ve İnşa Faaliyetleri Başlatılmalı'

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise görüşmelerde göç politikaları ve Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Dora, Türkiye'nin son yıllarda düzensiz göçün hedef ülkesi haline geldiğini belirterek, "Düzensiz göçmen akımının durdurulması için sınır güvenliğinin amasız, fakatsız temin edilmesi gerekiyor" dedi.

Dora, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşleri için gereken teşviklerin sağlanması gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Savaşın nihayete erdiği Suriye'de yeniden imar ve inşa faaliyetleriyle hayatın başlaması ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması konusunda gerekli teşviklerin sağlanması temennimizdir.”

Göç İdaresi'ne Kadro Talebi

Dora, Göç İdaresi Başkanlığı'nın personel ihtiyacına da dikkat çekerek, “Göç İdaresi Başkanlığımızın personel ihtiyacının giderilmesi, görevde yükselme mevzuatının düzenlenerek bir an önce sınav açılması ve vekaleten görevlendirme yerine asaleten atama yoluyla kadroların doldurulması taleplerimizdir” ifadelerini kullandı.

"Göç Politikaları Milli Menfaatlerimizle Uyumlu Olmalı"

MHP’li Dora, göç politikalarının Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması, gelecek nesillere her anlamda güvenceye alınmış bir vatanın emanet edilmesi insani değerlerin yaşatılmasının gerekliliğidir” dedi.

Kaynak : PHA