Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazilere ödenen şeref aylıklarının tamamının asgari ücret düzeyine çıkarılacağını açıkladı. MHP adına gaziler arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na iki kez yazılı soru önergesi veren, ısrarla konunun takipçi olan Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, amacına ulaştı.BURSA (İGFA) - MHP, TBMM gündemine getirip ısrarla takipçisi olduğu gazilerin şeref aylıklarının eşitlenmesi ve asgari ücret seviyesine çıkarılması yönündeki çalışmadan sonuç aldı.

Konuyla ilgili MHP Grubu adına TBMM Başkanlığı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in cevaplaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi veren MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, muharip gazilerin,Meclis iradesi gereğikatıldıkları tüm savaşlarda mazlum milletlerin yanında yer alanşanlı Türk askerinin hayattaki kahramanları olduğunu hatırlattı.

Muharip gazilerin devlettarafından şeref aylığı ile ödüllendirildiğini hatırlatan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Bursa Milletvekili Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Fakat aynı şart ve ortamda savaşa katılan gazilerimizin şeref aylığı Mart 2007'de 1005 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile şeref aylığı tutarı sosyal güvencesi olanlar ve olmayanlar şeklinde belirlendi. Bu durum gazilerimizi rahatsız etti. Yapılan ödeme maddeten karşılığı olmayan ulvi bir görevin karşılığı olup farklı kategorilere dayandırılmasını anlamak mümkün değildi. Gazilerimizin bu ayrımcılığın sonlandırılması yönündeki taleplerini dikkate alarak harekete geçtik. Konunun hem TBMM’de hem de bakanlıkta ısrarla takipçisi olduk ve Sayın Bakanımız Vedat Bilgin’in duyarlı yaklaşımıyla sorunu çözdük.”

BAKAN BİLGİN’E TEŞEKKÜR

"Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" şeklindeki açıklamasıyla müjdeyi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e şahsı ve partisi adına teşekkür eden Vahapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kore ve Kıbrıs gazilerimize de diğer gazilerimize sağlanan araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti gibi, Kore ve Kıbrıs gazilerimizin çocukları ya da torunlarından birinin kamuda istihdam edilmesiyle ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah Cumhur ittifakı olarak bu iki başlıktaki gazi taleplerimizi de en kısa sürede sonuçlandıracağız.”