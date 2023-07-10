Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşanmasının ardından çalışmalarına ara verilen şehrin ilk meydanı olacak kent meydanı projesi normalleşme sürecinin hızlanmasının ardından çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Yapımı planlanan ve çalışmalarının devam ettiği meydan projesini yerinde takip ederek inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada. “Büyük bir felaket yaşadık ve etkilerini üzerimizden kaldırmak adına durmadan her alanda vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Depremden önce yapımına başlanan ancak deprem felaketinin yaşanmasıyla duraksama yaşanan Adıyaman’ın ilk meydanı olacak kent meydanı projemizin çalışmalarına tekrardan başladık. 12 bin 154 metrekare arsa alanına ve 24 bin 280 metrekare proje alanına sahip olan kent meydanı projemizde 740 araçlık iki katlı yeraltı kapalı otoparkı, cami, kitap kafe, kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan olacak. Şantiye alanına gelip incelemelerde bulunduk ve yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmaların meyvesini en kısa sürede kent meydanımızı halkımızın hizmetine açarak alacağımızı görüyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu. Kent meydanı projesinin çalışmaları hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlar: “Depremin etkilerinden bir an önce kurtulabilmemiz ve daha güzel vakit geçirebilmemiz adına kent meydanının yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Hizmetleri ve çabaları için Adıyaman Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür ediyoruz.” sözlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA