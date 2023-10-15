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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenirken, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yağış alan yerlerde hava sıcaklığının azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ve TOZ TAŞINIMI UYARISI

15 Ekim'e yönelik Meteoroloji'den yapılan uyarılarda ise yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekildi.

Meteoroloji ayrıca toz taşınımı uyarısında da bulundu. Buna göre Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.