2009 Yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Şanlıurfalı Ses Sanatçısı merhum Abdullah Uyanık, vefatının ardından geride bıraktığı eserlerle anılıyor.

Eserlerine sesiyle hayat veren ve Şanlıurfalıların gönlünde taht kuran sanatçının Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği alanlarında çok sayıda plak ve kaseti bulunuyor.

Harrankapı aile mezarlığında bulunan kabri başında anılan merhum Abdullah Uyanık’ın kabrine sevenleri tarafından karanfil bırakılarak dualar edildi.

Anma törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ile Merhum Abdullah Uyanık’ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Ses Sanatçısı Mehmet Ziya Demirbaş, Uyanık’ın Şanlıurfa’nın önemli değerlerinden biri olduğunu belirtirken merhum sanatçının oğlu Levent Uyanık ise anma günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.



Kaynak : PHA