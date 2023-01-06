Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacaklarını belirtti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 2023 Yılı Toplu Sözleşme İmza Töreni’nde konuştu. Son iki yılda pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de iş dünyası ve çalışma hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Savran, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının vatandaşların bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için ciddi tedbirler aldığını kaydetti.

EYT düzenlemesi, sosyal yardımlar, esnaf ve iş dünyasına yönelik destek paketlerinin yanı sıra asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin korunduğunu ifade eden Savran, 2023 yılına iyi bir başlangıç yapan Türkiye’yi güzel günlerin beklediğine inandığını vurguladı.

Asgari ücretli, memur, işçi ve emeklilere yapılan artışları fırsat bilerek haksız kazanç sağlamak isteyenlere tepki gösteren Savran, “Hem Türkiye genelinde hem de ilimizde ücret artışlarıyla birlikte bunu fırsat bilen, haksız kazancına daha da fazla haksız kazanç eklemek isteyen, sadece işçi ve memurlar değil, sanayideki küçük esnafın emeğine göz diken, kendisine yattığı yerden daha fazla kazanç elde etmek isteyenlere seslenmek istiyorum. Hani diyor ya şair: ‘Onlar engerek, onlar çıyandır. Onlar aşımıza göz koyandır.’ diye. Biz hiçbir engereğe, hiçbir çıyana, hiçbir aşımıza göz koyana müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Bir belediye başkanı olarak bu konuda elinden ne geliyorsa yapacağının sözünü veren Savran, kiracılarına yüksek oranda zam yapan ev ve işyeri sahiplerine de tepki gösterdi. Savran şöyle konuştu; “Bir belediye başkanı olarak bu konuyla mücadelede yetkim ne varsa sonuna kadar kullanmaya, elimden ne geliyorsa yapmaya ve bunu önlemeye talibim ve söz veriyorum. Bunu yapanları insanlığa davet ediyorum. Enflasyon oranında artış yapmak dururken ev kirasını 3 katına artıran, sanayide üreten, sabahın ayazında dükkânına giden ve akşama kadar ayazda çalışan sanayi esnafının kirasını 3 kat 4 kat artırmaya kalkan engerek ve çıyanlara sesleniyorum; sizler bu samimi emekçi insanları ezemeyeceksiniz. Buna müsaade etmeyeceğiz.”