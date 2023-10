Tahmini Okuma Süresi: dakika

30 Eylül 2023 Cumartesi günü Can Salon’da yapılan seçimde delegelerin kullandığı 254 oyun 115’ini alarak CHP Adıyaman İl Başkanlığı’na seçilen Eczacı Engin Doğan, mazbatasını alırken iddialı açıklamalarda bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı’na seçilen Engin Doğan merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il başkanlığı binasına geçerek burada bulunan parti üyeleriyle bir araya geldi. CHP Adıyaman İl Başkanlığı görevini Burak Binzet'ten devralan Engin Doğan, Binzet'e katkılarından ötürü teşekkür etti.

Delegeye ve örgütüne seçim sonrası dayanışma ve birliktelik mesajları nedeniyle teşekkür eden Doğan,"Delegenin önüne üç değerli arkadaşımızla çıktık. Seçim sona erdi ve CHP kazandı." dedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan açıklamasında, "Şehrimizin bütün renkleriyle, kadın ve gençlik kollarımızla, partimizin tüm emektar üyeleri ile birleşe birleşe kazanacak, önce Adıyaman’da sonra Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partimizi iktidara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Doğan açıklamasında, “CHP Adıyaman il başkanı olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve sonra da Genel Başkanımızın koltuğunda oturduğumun farkındayım. Bu görevin sadece bir il başkanlığı olmadığını ve ne kadar onurlu bir makamı işgal ettiğimi biliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte aldığımız sorumluluğun farkında olarak, örgütümüzün her kademesindeki arkadaşlarımızla birlikte, üstlendiğimiz bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Yapılan il kongresi seçiminde şahsıma ve yönetimime görev veren çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi aileme teşekkür eder bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan mazbata töreninde son olarak, “Adıyamanlı hemşerilerimizin partimize yönelen ve son seçimde artan teveccühünü daha da yükseltmek en büyük motivasyonumuz olacak. Önümüzde yerel seçimler var. Şu andan itibaren azimle ve kararlılıkla her kapıyı çalacak, her vatandaşımızı dinleyecek ve büyük bir yıkıma maruz kalan kentimizi nasıl ayağa kaldıracağımızı tek tek anlatacağız. 2024 yerel seçimlerinde CHP Adıyaman’da iktidar olacak ve yetkin arkadaşlarımızla hep birlikte belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz. Hem Adıyaman merkezde hem de ilçelerimizde talanın, israfın ve kayırmacılığın önüne geçecek, top yekûn şehrimizi çevre illerin de önünde bir refah seviyesine ulaştıracağız. Biz bu işi pek çok kentte yaptık, Adıyaman’da da yaparız. Halkımızın desteği, örgütlerimizin gayreti ile 20 yılı aşkın süredir belediyecilik hizmetlerinden yoksun kalan kentimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.” İfadelerini kullandı.



Kaynak : PHA