2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 6 Ocak itibariyle ortaklara 61 milyon TL daha beşinci dilim ödemeyi gerçekleştirecek.BURSA (İGFA) -Marmarabirlik 6 Ocak Cuma günü, 17 Aralık - 30 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara 61 milyon TL ödeme yapacak.

Ortaklar 5 Ocak Perşembe'yi 6 Ocak Cuma'ya bağlayan gece saat 00:00’dan itibariyle ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecek.

Söz konusu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 623 milyon TL ödeme gerçekleştirilecek.

21 Ekim 2022 tarihi itibariyle alımlara başlayan Marmarabirlik'in bugüne kadar depolarına Gemlik çeşidi, su tipi ve yağlık dahil olmak üzere 55 bin ton ürün girerken, ürünlerin rakamsal karşılığı ise 1 milyar 355 milyonTL olduğu kaydedildi.

Kampanya döneminin sonuna doğru geldiklerini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticinin önemli girdi kalemlerinden olan zirai ilaç, gübre ve akaryakıt desteği için hazırlıkların yapıldığını söyledi.