“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK veya Vergi Borcu Yok”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ile EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmadığını ifade etti. Haciz işlemlerinin sadece ABB'nin 16 iştirakinden 6 şirketine yönelik olduğunu belirten Yavaş, bu şirketlerin personel maaş hesaplarının dahi bloke edildiğini duyurdu.

Yavaş, haciz işlemleriyle ilgili detayları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.”

Haciz Uygulanan Şirketler ve Borç Tutarları

Mansur Yavaş, haciz işlemlerinin hangi şirketlere uygulandığını ve tutarları da paylaştı. Toplamda 52 milyon 134 bin TL'lik bir haciz söz konusu. İşte detaylar:

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL

Bu hacizlerin, şirketlerin hem faaliyet hesaplarını hem de personel maaş hesaplarını kapsadığı ifade edildi.

“Desteklerimizi Eksiltmeyeceğiz, Aksine Artıracağız”

Mansur Yavaş, hesaplara konulan blokenin, belediyenin sosyal desteklerini engelleme amacı taşıdığını iddia etti. Yavaş, Ankaralılara yönelik destek hizmetlerinin kesintiye uğramayacağını, aksine artırılarak devam edeceğini vurguladı.

“Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz.”

Bu açıklama, özellikle emekliye destek, et ve süt yardımı, kreş projeleri gibi sosyal hizmetlerin kesintiye uğrayacağı yönündeki endişeleri gidermeyi hedefledi. Yavaş, bu desteklerin devam edeceğini ve bu sürecin halkı olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

“2019 ve 2024’te Bana Güvenen Ankaralılar Müsterih Olsun”

Yavaş, Ankaralılara güven mesajı vererek, "2019 ve 2024'te bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi ve 2024'te devam eden destekle yürüttüğü projelerin arkasında olduğunun altını çizdi.

Yavaş’ın bu açıklaması, haciz işlemlerinin kamuoyunda oluşturduğu olası endişeleri gidermeyi ve belediyeye duyulan güveni artırmayı hedefleyen bir çıkış olarak değerlendirildi.

Sosyal Yardımlar ve Belediye Hizmetleri Sürecek

Belediye iştiraklerinin hesaplarına bloke konulması, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü et, süt ve gıda yardımları, kreş projeleri ve sosyal destekler üzerinde endişelere neden olmuştu. Ancak Mansur Yavaş, bu desteklerin kesilmeyeceğini ve artırılarak süreceğini açıkladı. Yavaş'ın bu çıkışı, Ankara'daki dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir güvence olarak değerlendirildi.

Haciz Uygulaması Siyaset Gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik haciz işlemleri, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili "Silkeleyin" talimatı verdiği iddia edilmişti. Bu talimatın ardından, CHP’li belediyelere yönelik haciz uygulamaları başlamıştı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi CHP'li büyükşehir belediyelerine de benzer haciz işlemleri uygulanmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu durum, CHP'li belediyelere yönelik mali baskı yapıldığına dair eleştirilerin artmasına neden oldu.

Mansur Yavaş’tan Hacizlere Karşı Kararlılık Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye bağlı 6 iştirak şirketinin hesaplarına konulan 52 milyon 134 bin TL'lik blokenin hizmetleri aksatmayacağını açıkladı. Haciz işlemlerinin belediye hizmetlerine zarar vermesinin önüne geçeceklerini belirten Yavaş, özellikle et, süt, gıda yardımı ve kreş projeleri gibi sosyal desteklerin kesintiye uğramayacağını söyledi.

"Desteklerimizi eksiltmeyeceğiz, aksine artıracağız" diyerek halka güven mesajı veren Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik haciz işlemlerinin kamuoyunda yarattığı endişeleri gidermeyi hedefledi. Özellikle Ankara halkının desteğini sürdürmesini isteyen Yavaş, hizmetlerin kesintiye uğramayacağını net bir şekilde ifade etti.

Bu gelişmeler, CHP’li belediyeler ve hükümet arasındaki gerginliği de yeniden gündeme taşıdı. İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin belediyelerine uygulanan haciz işlemleriyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu hamle, CHP'li belediyelerin “mali baskı altına alınması” olarak değerlendirildi.

Ankaralılar için en önemli mesaj, Yavaş’ın desteklerin kesintiye uğramayacağına dair yaptığı açıklama oldu. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların ve sosyal yardımlardan faydalanan kesimlerin endişelerini giderdi.

Mansur Yavaş'ın, 2024 yerel seçimleri öncesinde bu tür ekonomik müdahalelere karşı halkı bilgilendirmesi ve desteği artırarak sürdüreceğini vurgulaması, belediye yönetimine yönelik güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA