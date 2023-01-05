Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerine inşa edilen ve Manisa’nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olma özelliği taşıyan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’ne art niyetli kişiler tarafından verilen zarar, üst geçitteki güvenlik kameralarına yansıdı.MANİSA (İGFA) - El tutma bandından kayan, butonları tekmeleyen ve üste geçide ciddi ölçüde hasar veren şahısların yaptıkları, anbean kameralara yansıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı’nda 2018 yılında hizmete kazandırılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi, asansörlü ve yürüyen merdivenli olma özelliğiyle hasta, yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlar başta olmak üzere, bölgedeki vatandaşların kullanımı için önemli bir yere sahip oldu.

Üst geçidin yapılmasının ardından bakım, onarım ve temizliği noktasında da çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üst geçide zarar veren art niyetli kişileri ve yanlış kullanımdan kaynaklı bozulmaları da kamuoyuyla paylaşarak, bu tür olayların önüne geçilmesini hedefledi.

VANDALLIK, SOKAKTAKİ CANI DAHİ KORKUTTU

Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi güvenlik kameralarına yaklaşık 2 hafta önce kaydedilen bir görüntü, geçide verilen zararı gözler önüne serdi.

Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği art niyetli şahıslar, el tutma bandından kaydı, üst geçidin tutunma noktaları ile butonlarını tekmeledi. Bunlar yaşanırken bir sokak köpeğinin olayı korku dolu gözlerle seyretmesi de, dikkatlerden kaçmadı. Üst geçitte şikayete konu alan bozulmaların nedenlerinin bu tür art niyetli kişilerden kaynaklı olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Acil durum butonlarının gereksiz kullanılması, merdivenlerden motosiklet taşınması ve bu tür art niyetli şahısların verdiği hasarlar, bu bozulmaların en büyük sebebidir. Verilen hasarla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyor, hemşehrilerimizden üst geçidi daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.