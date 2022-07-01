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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meslek Liseleri’nin tanıtımı yapıldı

LGS tercih sürecinde meslek liselerinin daha fazla tanınması ve farkındalık oluşturulması adına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Mesleki Eğitime Değer Kat, Fark Yarat temalı toplantı düzenlendi.

01 Temmuz 2022 Cuma 18:34
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meslek Liseleri’nin tanıtımı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Mesleki Eğitime Değer Kat, Fark Yarat” temalı toplantı düzenlendi. 3 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olan LGS tercihleri öncesi düzenlenen toplantıya ortaokul rehber öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı.
"Mesleki eğitime verdiğimiz önemi katlayarak sürdüreceğiz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizin ekonomik büyümesi üretimden geçiyor. Üretimin temelini de nitelikli personeller oluşturuyor. Nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna inanıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konuların başında Mesleki Eğitim geliyor. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan ‘81 İl 81 Okul’ protokolü kapsamında proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere ilimizdeki tüm meslek liselerine özel bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Mesleki Eğitimle ilgili 30’u aşkın toplantı, 1 çalıştay ve çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün yine böylesine önemli bir toplantı için bir aradayız. Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, mesleki eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi; Rehberlik öğretmenleri olarak sizler tercih dönemlerinin baş aktörlerisiniz. Velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirerek, tercih listelerinde meslek liselerimizin de yer almasını sağlamanızı sizlerden önemle rica ediyoruz. Şu mesajın altını çizmeden geçemeyeceğim. Her yatırımın riski vardır, her yatırımdan zarar edebilirsiniz ama insana yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırım her zaman kazandırır. Bu düsturla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mesleki Eğitime verdiğimiz önemi ve desteği katlayarak sürdüreceğiz” diye konuştu.
"Farkındalık oluşturmak için TSO ile çalışmalar yürütüyoruz"
Mesleki eğitim başta olmak üzere tüm konularda Malatya TSO’nun desteğini her daim gördüklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, şu şekilde konuştu: “21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde dünya büyük değişimler yaşıyor. Bilimden eğitime, akademiden mesleki eğitime kadar geniş bir yelpaze bu değişimden payını alıyor. İhtiyaçlar, arz talep ilişkileri, iş dünyası yeni bir sistem kuruyor. Bizler de Mesleki Eğitim alanında buradaki yerimizi almaya başladık ve bunun altyapısını oluşturuyoruz. Toplantımızın asıl amacı, bu analizler ve ihtiyaçları dikkate alarak Mesleki Eğitimi yeniden yapılandırmak. İlimizdeki Mesleki Eğitim verilerini paylaşmak istiyorum. Meslek Lisesi sayısı 42, alan sayısı 43, dal sayısı 84. Öğrencilerimizin bu alanlara yönlendirilmesi, mezun olduklarında iş imkânlarının olması, Mesleki değerlerin güçlenmesi anlamına gelir. Tercih danışmanı Öğretmenlerimizin bu konuda etkili ve doğru yönlendirme konusundaki yaklaşımlarını biliyoruz. Amacımız bu toplantıda Mesleki Eğitimdeki değişimi sizlerle paylaşmak ve Malatya TSO ile birlikte bir farkındalık oluşturmak. Bakanlığımız ile iş dünyası, TOBB istihdam ve verimlilik üzerine işbirliği yapmaktadır. Katkılarından dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum.” 
Açılış konuşmalarının ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan “81 il 81 okul” projesi kapsamında Malatya TSO tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.
Toplantı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç ve Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı tarafından sorulara cevap verilmesi ile devam etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.07.2022 20:19
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