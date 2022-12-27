Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehit Mürsel Karataş Caddesi üzerinde ilçe merkezi yönünde ilerleyen Ö. T., idaresindeki 02 ACS 053 plakalı otomobil ile M. O. G., yönetimindeki 44 ADD 672 plaka araç çarpıştı. Kazada Ö.T., A.Y. ve İ.H.E. yaralandı. Kazada yaralananlar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.