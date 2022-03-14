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Malatya'da kar mesaisi devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının ardından olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:13
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Malatya'da kar mesaisi devam ediyor

Malatya merkez ve 11 ilçede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan ana arterler ile gurup yollarında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 
İl genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte 80 mahallede yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yollar tekrar yağış ve tipiden dolayı tekrar kapanması ekiplerin işlerini daha da zorlaştırmakta. 
Bir yandan yol açma ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler bir yandan da gelen çağrılar doğrultusunda yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oluyor. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.03.2022 13:32
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